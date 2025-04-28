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05:30, 28 апреля 2025Путешествия

Блогерша раскрыла причины боязни россиянок отдыхать в Турции

Алина Черненко

Фото: Ipek Morel / Shutterstock / Fotodom  

Российская путешественница раскрыла главные причины боязни соотечественниц отдыхать в Турции в одиночестве. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что ее подруги не хотят туда ехать из-за частых происшествий в этой стране. В их числе — природные катаклизмы, техногенные чрезвычайные происшествия, аварии с участием туристов и политические акции. Однако, по мнению блогерши, всему виной СМИ, которые слишком громко освещают эти события. На самом же деле в Турции их происходит не больше, чем в какой-либо другой стране, добавила она.

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Вторая причина, которую назвала путешественница, — якобы нелюбовь жителей Турции к россиянам. «Корни этой установки лежат, наверное, в школьной программе по истории — про походы Суворова и славные победы в русско-турецких войнах у нас может пару слов сказать даже самый отпетый двоечник», — предположила она, добавив, что на деле ей ни разу не приходилось столкнуться с неприязнью со стороны турок.

Третий миф, о котором рассказала автор, — что в этой стране от туристов требуют соблюдать традиции ислама. Россиянка отметила, что на самом деле Турция — не мусульманское, а светское государство, и единственное место, где иностранцам следует соблюдать приличия в одежде, — мечети. «Но даже там никто не требует от туристок надевать на себя хиджаб и абайю. Достаточно обычной одежды, которая будет прикрывать руки, ноги и голову», — подчеркнула она.

Еще один страх соотечественниц — что турки будут к ним приставать. Блогерша отметила, что с этим утверждением поспорить трудно, но нужно помнить, что в курортный сезон местные «мачо» обращают внимание вообще на всех туристок, а не только на россиянок.

«Отшить назойливого кавалера труда не представляет: сезон слишком короток, а туристок слишком много — через пару часов он вас даже не вспомнит. Пару дней спустя, когда прилипнет загар, приставания закончатся — нападают только на новеньких», — предупредила автор.

Ранее российская туристка побывала в роскошном отеле Турции и пожаловалась, что он был заточен под немецких туристов. По ее словам, у приезжих из Германии, в отличие от россиян, там было много привилегий.

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