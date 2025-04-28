Бывший боец ВСУ Румын рассказал, как попал в плен и перешел на сторону России

Военнослужащий добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, который сформировали из экс-бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), с позывным Румын рассказал, как попал в плен к ВС РФ и перешел на их сторону. Его цитирует РИА Новости.

Он сообщил, что в 2022 году пришел в территориальный центр комплектования (ТЦК; аналог военкомата), чтобы получить справку для загранпаспорта. Ему выдали повестку и уже не выпустили из украинского военкомата. Отправившись в зону боевых действий, он отслужил 2,5 года в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве оператора противотанкового ракетного комплекса.

«В апреле 2024 года возле поселка Водяной командир дал приказ зайти на точку и закрепиться. Я забежал на точку, а на меня наставили стволы ребята. Я говорю: "Что вы целитесь? Я из 71-й бригады". А они говорят: "Здрасте, мы из ДНР". Я с ними провел сутки, нормальные ребята», — продолжил Румын.

Уже ночью командование ВСУ решило ликвидировать своих бойцов, используя «Бабу-ягу», 120-й и 80-й. «Лупили по нам со всего, что есть. Командиры знали, что я владею некой информацией, и чтобы она не перешла к противнику, решили меня устранить», — объяснил военный.

Затем Румыну рассказали о батальоне имени Максима Кривоноса, который позволяет бывшим бойцам ВСУ сражаться за свободу Украины на стороне ВС России. Он служит в составе подразделения уже около полугода.

Ранее другой член батальона с позывным Борзый рассказал об отправке солдат ВСУ на убой. По его словам, именно отношение украинского командования к военнослужащим стало для него поводом перейти на сторону РФ.