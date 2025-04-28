Бывший вагнеровец рассказал о просьбе жены прекратить воевать

Экс-вагнеровец Андрей: Жена говорит — хватит, а я уже не могу

Супруга бывшего бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», представившегося Андреем, обратилась к нему с просьбой прекратить воевать. Об этом сам бывший вагнеровец рассказал во время встречи со студентами Волгоградского государственного института искусств и культуры, его слова приводит газета «Восход».

По словам военнослужащего, боевой путь он начинал в спецназе Росгвардии, поступил в «Вагнер» и в итоге заключил контракт с Министерством обороны. При этом у мужчины есть дети и супруга, которая попыталась отговорить бойца от дальнейшего участия в боях.

«У меня три дочки. Жена говорит — хватит. А я уже не могу иначе. Я себя не мыслю без этого (...) Это все, это мой путь. И я пройду его до конца», — сообщил экс-вагнеровец.

Ранее бывший вагнеровец рассказал об отправке на штурм без оружия.