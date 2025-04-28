В Госдуме назвали перемирие на День Победы важным шагом

Депутат Чепа назвал перемирие на 9 Мая важным шагом, чтобы отдать долг предкам

Перемирие на День Победы является важным шагом, чтобы отдать почесть, долг нашим предкам, которые положили свою жизнь ради Победы, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал перемирие на 9 Мая необходимым. «Это очень важный шаг, отдать почесть, долг нашим предкам, которые положили свою жизнь, которые работали в тылу, которые воевали, делали все для фронта и Победы», — подчеркнул политик.

Ранее президент России Владимир Путин объявил еще одно перемирие в зоне спецоперации (СВО) — в дни 80-летия Победы.

С 18:00 19 апреля до конца 20 апреля в зоне СВО действовало пасхальное перемирие.