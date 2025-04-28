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02:30, 28 апреля 2025Интернет и СМИ

Мужчина показал записку узнавшей неприличное слово дочери и рассмешил пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dikushin Dmitry / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником PeculiarPete опубликовал фотографию оскорбительной записки, которую он обнаружил на двери комнаты дочери. Пост мужчины вызвал бурные обсуждения в сети: многих комментаторов рассмешило содержание послания.

Автор поста отметил, что недавно его семилетняя дочь узнала неприличное слово и стала использовать его в своей речи. Мужчина показал записку, которую она повесила на дверь своей спальни, когда была не в духе. «Don't come in and fuck (в переводе с английского языка означает "не входи и займись сексом" — прим. "Ленты.ру")», — гласил текст послания.

Комментаторы предположили, что на самом деле девочка хотела написать фразу «don't come in and fuck off», которая переводится как «не входи и отвали». «Это очень смешно», «Держу пари, что вы с нетерпением ждете, когда она станет подростком... Это будет безумие», — высказались они. «Вы отлично воспитываете ребенка», — поиронизировал еще один участник обсуждения.

Некоторые пользователи вспомнили, какие забавные записки им оставляли дети. «Первое письмо моей дочери было таким: "Я ненавижу тебя! С любовью"», «Когда моей дочери было три-четыре года, она написала "папа" на листке бумаги и зачеркнула это», — рассказали они.

Ранее другой пользователь Reddit показал предмет, который 40 лет назад был оставлен в холодильнике его бабушки. Комментаторы посоветовали мужчине продать ценную вещь.

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