Лавров: Россия будет добиваться гарантий безопасности от угроз со стороны НАТО

Россия будет добиваться гарантий безопасности от угроз со стороны Организации Североатлантического договора (НАТО) в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью O Globo.

«Мы будем добиваться надежных гарантий безопасности Российской Федерации от угроз, которые создаются враждебной деятельностью НАТО», — подчеркнул дипломат.

Лавров перечислил условия России для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине и подчеркнул необходимость юридического закрепления обязательств сторон, а также механизмов контроля выполнения соглашений. Министр указал на активность Европейского союза, а также государств — членов объединения на западных границах страны.

Ранее президент России Владимир Путин говорил о полном прекращении конфликта на Украине в рамках своего мирного предложения. Он подчеркнул, что суть инициативы заключается в полном прекращении украинского конфликта, а не его заморозке.