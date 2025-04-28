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10:30, 28 апреля 2025Мир

Лавров заявил о планах добиваться гарантий безопасности для России

Лавров: Россия будет добиваться гарантий безопасности от угроз со стороны НАТО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россия будет добиваться гарантий безопасности от угроз со стороны Организации Североатлантического договора (НАТО) в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью O Globo.

«Мы будем добиваться надежных гарантий безопасности Российской Федерации от угроз, которые создаются враждебной деятельностью НАТО», — подчеркнул дипломат.

Лавров перечислил условия России для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине и подчеркнул необходимость юридического закрепления обязательств сторон, а также механизмов контроля выполнения соглашений. Министр указал на активность Европейского союза, а также государств — членов объединения на западных границах страны.

Ранее президент России Владимир Путин говорил о полном прекращении конфликта на Украине в рамках своего мирного предложения. Он подчеркнул, что суть инициативы заключается в полном прекращении украинского конфликта, а не его заморозке.

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