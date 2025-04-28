На продажу выставили бывшую виллу Германа Геринга

Бывшую виллу Германа Геринга на острове Зюльт продают за €18 млн

На продажу выставили бывшую виллу одного из главных руководителей нацистской Германии Германа Геринга. Об этом стало известно изданию Bild.

Недвижимость, некогда принадлежавшую Железному маршалу, оценили в 18 миллионов евро. Участок на острове Зюльт в Северном море супруга Геринга приобрела у наследников еврейского предпринимателя в 1936 году по бросовой цене одна рейхсмарка за квадратный метр. Состоялась ли фактическая продажа, неизвестно — платежных документов в архивах не осталось, однако существует запись гестапо о конфискации «еврейского имущества» и земельного участка на Северном море. Построенный пляжный дом Min Lütten занял 200 квадратных метров — на них расположились три спальни и три ванных комнаты.

В 1957 году вилла была продана кельнскому промышленнику и, сменив еще несколько владельцев, оказалась в руках мультимиллионера Ханса Нольте. За усадьбу одного из вождей Третьего рейха он отдал 8,7 миллиона евро. С тех пор дом претерпел капитальную реконструкцию. Необходимость сохранения такой недвижимости бизнесмен объясняет исторической миссией. «История этого дома должна напоминать нам о том, что зло и безумие часто прячутся за внешне обыденным, кажущимся безобидным "нормальным" соседством», — заявил Нольте.

Ранее власти Берлина объявили, что отдают даром виллу Йозефа Геббельса. Единственное, что потребовали от новых хозяев, — своевременно ее реставрировать: на содержание дома ежегодно уходит около 280 тысяч евро. Вскоре стало известно о планах по открытию в стенах усадьбы министра пропаганды Третьего рейха центра по борьбе с антисемитизмом.