Киркоров сравнил себя с птицей Феникс после возгорания на сцене

Киркоров заявил, что причиной его возгорания на сцене стал человеческий фактор

Российский певец Филипп Киркоров сравнил себя с птицей Феникс после возгорания на сцене. Соответствующее видео публикует StarHit в Telegram.

Исполнитель заявил, что это первый раз, когда его «поджарили так на сцене». «Ничего, выжил же. Не сгорел. Я — как птица Феникс: то сгораю, то возрождаюсь. Главное, чтобы зритель ничего не понял, а раны заживают», — сказал он, добавив, что причиной случившегося стал человеческий фактор.

Ранее представительница артиста Екатерина Успенская заявила, что он чувствует себя замечательно после получения ожога.

До этого в Санкт-Петербурге на концерте в большом концертном зале «Октябрьский» на Филиппе Киркорове загорелась куртка во время перформанса с фейерверками. Сначала все шло по плану, однако затем Киркоров вскрикнул и начал двигаться. В итоге фейерверки погасли. После этого исполнитель сказал, что обжегся, и зрители начали ему аплодировать.