Клыкастую рыбу-каннибала нашли на пляже

В США глубоководную рыбу-каннибала нашли на берегу

В штате Орегон, США, на берег вынесло клыкастую рыбу длиной полтора метра. Об этом сообщает USA Today.

Странную рыбу нашел увлеченный морской биологией мужчина. Он сфотографировал ее и отправил орегонскому океанариуму Seaside Aquarium. Находку идентифицировали как длиннорылого алепизавра. По словам менеджера океанариума, получить целую особь сложно: обычно их сразу съедают на пляже чайки.

Эта глубоководная рыба известна морским биологам как каннибал. Алепизавры едят все подряд, даже пластик, но плохо переваривают пищу. Сотрудники Seaside Aquarium изучили желудок найденной особи и вытащили из него несколько целых кальмаров и их клювов, мелких рыб и осьминогов.

Длиннорылые алепизавры обитают в глубоких теплых водах, но мигрирует на север в Берингово море через северо-западное побережье Тихого океана. По этой причине, алепизавров нередко находят в США.

Ранее сообщалось, что в Эгейском море впервые за семь лет заметили огромную луну-рыбу. Она считается уязвимым видом.

