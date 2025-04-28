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06:31, 28 апреля 2025Наука и техника

iPhone собрались заменить компьютер

Маджин Бу: В iOS 19 iPhone можно будет запускать в режиме компьютера
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

С обновлением iOS смартфоны Apple можно будет подключать к мониторам и пользоваться как компьютером. Об этом в своем блоге заявил известный инсайдер Маджин Бу.

По информации специалиста, с обновлением операционной системы (ОС) до iOS 19 iPhone можно будет пользоваться как компьютером. Маджин Бу выяснил, что при подключении смартфона к монитору или телевизору интерфейс iOS будет адаптирован под большую диагональ экрана. Это позволит частично заменить смартфоном персональный компьютер (ПК).

Инсайдер рассказал, что такую особенность будут поддерживать смартфоны с разъемом USB-C — все аппараты, начиная с iPhone 15. Ранее подобная функция под названием Stage Manager появилась в iPad. «Эти обновления вписываются в более широкую картину Apple: создание бесшовной экосистемы», — заметил Маджин Бу.

Журналисты профильного издания SamMobile заявили, что Apple, по сути, копирует функцию DeX, доступную на смартфонах Samsung. С ней телефон корейского бренда можно подключать к монитору или телевизору, и работать со смартфоном, как за компьютером.

В конце марта американская корпорация Apple анонсировала конференцию WWDC 2025, на которой покажет новые продукты — она пройдет 9 июня. В том числе фирма представит iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, watchOS 12 и visionOS 3.

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