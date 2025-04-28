iPhone собрались заменить компьютер

Маджин Бу: В iOS 19 iPhone можно будет запускать в режиме компьютера

С обновлением iOS смартфоны Apple можно будет подключать к мониторам и пользоваться как компьютером. Об этом в своем блоге заявил известный инсайдер Маджин Бу.

По информации специалиста, с обновлением операционной системы (ОС) до iOS 19 iPhone можно будет пользоваться как компьютером. Маджин Бу выяснил, что при подключении смартфона к монитору или телевизору интерфейс iOS будет адаптирован под большую диагональ экрана. Это позволит частично заменить смартфоном персональный компьютер (ПК).

Инсайдер рассказал, что такую особенность будут поддерживать смартфоны с разъемом USB-C — все аппараты, начиная с iPhone 15. Ранее подобная функция под названием Stage Manager появилась в iPad. «Эти обновления вписываются в более широкую картину Apple: создание бесшовной экосистемы», — заметил Маджин Бу.

Журналисты профильного издания SamMobile заявили, что Apple, по сути, копирует функцию DeX, доступную на смартфонах Samsung. С ней телефон корейского бренда можно подключать к монитору или телевизору, и работать со смартфоном, как за компьютером.

В конце марта американская корпорация Apple анонсировала конференцию WWDC 2025, на которой покажет новые продукты — она пройдет 9 июня. В том числе фирма представит iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, watchOS 12 и visionOS 3.