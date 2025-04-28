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11:10, 28 апреля 2025Россия

Матвиенко обратилась к участникам СВО после освобождения Курской области от ВСУ

Спикер СФ Матвиенко поблагодарила участников СВО за освобождение Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к участникам специальной военной операции (СВО) и поблагодарила их за освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из трансляции заседания верхней палаты парламента в Telegram.

Политик отметила, что благодаря сообщениям об освобождении региона у российских парламентариев приподнятое настроение.

«Наши герои, наши участники СВО, бойцы, командиры в очень непростых условиях выполнили поручение верховного главнокомандующего и убрали эту нечисть с нашей земли», — высказалась Матвиенко.

В субботу, 26 апреля, было официально объявлено о возвращении села Горналь — последнего населенного пункта, остававшегося под контролем украинских солдат. Силы противника выдавлены с территории региона за линию государственной границы. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины.

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