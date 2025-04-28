Матвиенко обратилась к участникам СВО после освобождения Курской области от ВСУ

Спикер СФ Матвиенко поблагодарила участников СВО за освобождение Курской области

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к участникам специальной военной операции (СВО) и поблагодарила их за освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из трансляции заседания верхней палаты парламента в Telegram.

Политик отметила, что благодаря сообщениям об освобождении региона у российских парламентариев приподнятое настроение.

«Наши герои, наши участники СВО, бойцы, командиры в очень непростых условиях выполнили поручение верховного главнокомандующего и убрали эту нечисть с нашей земли», — высказалась Матвиенко.

В субботу, 26 апреля, было официально объявлено о возвращении села Горналь — последнего населенного пункта, остававшегося под контролем украинских солдат. Силы противника выдавлены с территории региона за линию государственной границы. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины.