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13:37, 28 апреля 2025Россия

Мишустин порассуждал о подвигах защитников в годы Великой Отечественной войны

Мишустин: РФ гордится подвигом тех, кто защищал страну в годы ВОВ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Ura.ru / Globallookpress.com

Россия гордится подвигами тех, кто защищал страну во время Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, чьи слова приводит РИА Новости.

Политик порассуждал об этом во время выступления на просветительском марафоне общества «Знание».

«Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины. Они настоящие герои, чья отвага, преданность делу вдохновляют нас и сегодня», — сказал он.

Мишустин добавил, что Великая Отечественная стала испытанием, которое затронуло почти каждую семью в Советском Союзе.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев провел историческую параллель с текущим временем. По его словам, Россия, как и Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, борется с нацизмом. Он также добавил, что на фронтах специальной военной операции российские солдаты и офицеры демонстрируют, какое наказание ждет тех, кто забыл уроки истории

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