На Киркорова подали в суд через две недели после похорон

ФНС подала в суд на отца Филиппа Киркорова Бедроса после его похорон

Федеральная налоговая служба подала в суд на ушедшего отца Филиппа Киркорова Бедроса после его похорон. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, ИФНС России подала в суд на Киркорова-старшего 31 марта из-за налоговой задолженности в 31 тысячу рублей. Сообщается, что суд отказал в принятии заявления. Народного артиста России Бедроса Киркорова не стало 18 марта.

Известно, что без уплаты этого долга своего отца Филипп Киркоров не сможет получить наследство: трехкомнатную квартиру стоимостью 80-100 миллионов рублей, бывшее семейное жилье певца с Аллой Пугачевой. Туда они переехали сразу после свадьбы в 1994 году.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров решил не отменять выступления после потери отца.