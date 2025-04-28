Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:22, 28 апреля 2025Культура

На Киркорова подали в суд через две недели после похорон

ФНС подала в суд на отца Филиппа Киркорова Бедроса после его похорон
Андрей Шеньшаков

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Федеральная налоговая служба подала в суд на ушедшего отца Филиппа Киркорова Бедроса после его похорон. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, ИФНС России подала в суд на Киркорова-старшего 31 марта из-за налоговой задолженности в 31 тысячу рублей. Сообщается, что суд отказал в принятии заявления. Народного артиста России Бедроса Киркорова не стало 18 марта.

Известно, что без уплаты этого долга своего отца Филипп Киркоров не сможет получить наследство: трехкомнатную квартиру стоимостью 80-100 миллионов рублей, бывшее семейное жилье певца с Аллой Пугачевой. Туда они переехали сразу после свадьбы в 1994 году.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров решил не отменять выступления после потери отца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры совместных боев военных России и КНДР в Курской области

    Из автомобилей уберут руль в 2026 году

    Россиянин изрезал ножом помешавшего ему украсть товар охранника магазина

    В российском регионе появится сноупарк на высоте четыре тысячи метров

    Пашинян рассказал о перспективе отношений с Россией

    В России порассуждали о замене генералу Суровикину

    «Питтсбург» уволил главного тренера

    Внешность известного 76-летнего рок-певца на новых фото вызвала споры в сети

    Появились подробности о перевернувшейся в Дагестане лодке с туристами

    Раскрыто число жертв ВСУ в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости