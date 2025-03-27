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10:00, 27 марта 2025Культура

Киркоров решил не отменять выступления после потери отца

Представитель Киркорова: Артист не будет отменять концерты после потери отца
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала, что артист не будет отменять концерты в связи с потерей отца, народного артиста России Бедроса Киркорова. Ее слова приводит «Абзац».

«Все запланированные концерты состоятся. У Филиппа Бедросовича будут выступления 25 и 26 апреля. Все билеты у нас давно проданы», — заявила пресс-секретарь певца, говоря об апрельских выступлениях в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Бедрос Киркоров сближал народы благодаря своей музыке.

Отца Филиппа Киркорова не стало 18 марта в возрасте 92 лет.

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