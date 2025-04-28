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21:23, 28 апреля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о новых провокациях на День Победы

Экс-депутат Рады: Зеленский будет готовить новые провокации на День Победы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет готовить новые провокации во время перемирия в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, сейчас идут телефонные консультации с Великобританией, с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, что делать. Я думаю, формально он скажет-таки да, а фактически будет провоцировать, как это было во время энергетического перемирия и пасхального, чтобы обвинить Россию». — отметил он.

По мнению бывшего депутата Рады, провокации и обвинения в адрес России в несоблюдении предложенного ей перемирия демонстрируют миру циничный подход Зеленского. Он считает, что Зеленский не заинтересован в мире, поскольку это может привести к выборам, которые он не может выигрывать.

По его словам, судьба Зеленского может быть похожа на судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – либо ему придется отвечать за свои преступления, что будет самым лучшим исходом, либо бежать. «Или бежать куда-то, а куда? Кто его примет? Побежденный, кому он нужен? Даже для Великобритании и Франции это проблемы себе создать», – подчеркнул Олейник.

Ранее российский военкор Александр Коц заявил, что Зеленский может решиться устроить теракт или массированную атаку по территории России 9 Мая. По мнению журналиста, Киев может попытаться омрачить эту дату не только политическими шагами вроде организации альтернативного празднования Дня Победы с участием европейских лидеров.

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