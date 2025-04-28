На Западе заявили о праве Трампа выйти из мирного процесса по Украине

Президент США Дональд Трамп имеет право выйти из мирного процесса по Украине. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети Х.
Отмечается, что таким образом Кошкович отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о том, что поражение Украины в конфликте будет означать и провал для США.
«Это не война США. Реальность такова, что эти боевые действия были войной Байдена, либералов, и, конечно же, Украины, к сожалению», — сказал он.
По словам эксперта, Трамп не начинал конфликт с Россией. На фоне этого Вашингтон имеет право выйти из него.
Ранее британский политолог Марк Галеотти заявил, что Киеву и его союзникам не удастся убедить Трампа улучшить условия мирного соглашения. Он уточнил, что Украина не в состоянии продолжать вооруженное противостояние с Россией без помощи Вашингтона.