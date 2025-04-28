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11:47, 28 апреля 2025Мир

На Западе заявили о праве Трампа выйти из мирного процесса по Украине

Аналитик Кошкович: Трамп имеет право выйти из мирного процесса по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Президент США Дональд Трамп имеет право выйти из мирного процесса по Украине. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети Х.

Отмечается, что таким образом Кошкович отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о том, что поражение Украины в конфликте будет означать и провал для США.

«Это не война США. Реальность такова, что эти боевые действия были войной Байдена, либералов, и, конечно же, Украины, к сожалению», — сказал он.

По словам эксперта, Трамп не начинал конфликт с Россией. На фоне этого Вашингтон имеет право выйти из него.

Ранее британский политолог Марк Галеотти заявил, что Киеву и его союзникам не удастся убедить Трампа улучшить условия мирного соглашения. Он уточнил, что Украина не в состоянии продолжать вооруженное противостояние с Россией без помощи Вашингтона.

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