Политолог Галеотти: Трамп не позволит Киеву улучшить условия мирного соглашения

Киеву и его союзникам не удастся убедить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа улучшить условия мирного соглашения по Украине. Об этом написал политолог Марк Галеотти в статье для британской газеты Sunday Times.

«Для Украины и ее западных союзников улучшение условий может оказаться невозможным, пока Трамп находится в Белом доме», — уточнил он.

Автор материала подчеркивает, что Киев не в состоянии продолжать вооруженное противостояние с Россией до окончания президентского срока Трампа или без помощи от Вашингтона. По всей видимости, надежды на то, что Соединенные Штаты предоставят Киеву желаемые гарантии безопасности тоже обречены на провал, резюмировал Галеотти.

Ранее Дональд Трамп в соцсетях написал, что требование о возвращении Крыма Украине является нелепым. До этого политик ответил на вопрос о судьбе Крыма в рамках сделки по Украине. По словам Трампа, Крым останется у России, и президент Украины Зеленский это понимает.

В свою очередь, в Госдуме высказали мнение, что Владимир Зеленский отказывается признать Крым территорией России, предпочитая «продолжать подкармливать своих сторонников иллюзиями».