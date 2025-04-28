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06:04, 28 апреля 2025Мир

Британский политолог рассказал о неудачах Украины при Трампе

Политолог Галеотти: Трамп не позволит Киеву улучшить условия мирного соглашения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Киеву и его союзникам не удастся убедить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа улучшить условия мирного соглашения по Украине. Об этом написал политолог Марк Галеотти в статье для британской газеты Sunday Times.

«Для Украины и ее западных союзников улучшение условий может оказаться невозможным, пока Трамп находится в Белом доме», — уточнил он.

Автор материала подчеркивает, что Киев не в состоянии продолжать вооруженное противостояние с Россией до окончания президентского срока Трампа или без помощи от Вашингтона. По всей видимости, надежды на то, что Соединенные Штаты предоставят Киеву желаемые гарантии безопасности тоже обречены на провал, резюмировал Галеотти.

Ранее Дональд Трамп в соцсетях написал, что требование о возвращении Крыма Украине является нелепым. До этого политик ответил на вопрос о судьбе Крыма в рамках сделки по Украине. По словам Трампа, Крым останется у России, и президент Украины Зеленский это понимает.

В свою очередь, в Госдуме высказали мнение, что Владимир Зеленский отказывается признать Крым территорией России, предпочитая «продолжать подкармливать своих сторонников иллюзиями».

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