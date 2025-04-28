НАТО предрекли развал из-за страха перед Россией

FT: НАТО грозит развал из-за взглядов США и Европы на угрозу со стороны России

НАТО грозит развал из-за разных взглядов США и Европы на угрозу со стороны России. Такой исход предрек объединению обозреватель Гидеон Рахман в статье для Financial Times (FT).

«Страх перед Россией сплотил западный альянс. Теперь страх перед Россией угрожает развалить его», — высказался Рахман о судьбе НАТО.

По словам обозревателя, европейские страны опасаются, что в будущем Россия может напасть на них. При этом, как отметил Рахман, в США ситуацию видят по-другому. Администрация американского президента Дональда Трампа боится, что Соединенные Штаты в конечном итоге могут быть втянуты в конфликт с Россией.

Ранее сообщалось, что западные СМИ удивились решению президента России Владимира Путина объявить перемирие в зоне проведения специальной военной операции. Американская газета The New York Times назвала инициативу российского лидера неожиданной.

28 апреля Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перемирие продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая по московскому времени.