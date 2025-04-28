Науседа одобрил поправки о лишении россиян ВНЖ за поездки на родину

Президент Литвы Науседа подписал закон о лишении россиян ВНЖ за поездки в РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал закон о лишении россиян вида на жительство (ВНЖ) за поездки в Россию. Соответствующий указ опубликован на сайте e-siams.

По закону, исключения составят поездки не зависящим от воли человека, например, безвозвратная потеря близкого родственника. Закон также не затронет поездки экипажей и бригад международных грузовых и пассажирских перевозок.

Поправки вступят в силу с 3 мая и будут действовать один год. Авторы отмечали, что его цель — поддержка Украины.

Ранее Гитанас Науседа заявил, что если Крым признают территорией Россией, то это станет бомбой замедленного действи. По его словам, она будет «взрываться и взрываться все время».