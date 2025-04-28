Назван срок привыкания к беспилотному движению в России

Глава Минтранса Старовойт: Беспилотное движение станет привычным через 5 лет

Беспилотное движение станет рутиной для России через пять лет. Такой срок привыкания к транспорту без водителей назвал министр транспорта Роман Старовойт, его слова передает ТАСС.

«Я абсолютно убежден — очень быстро пролетит время. Я думаю, что это год-два, до пяти лет, когда такое движение станет для нас обыденным», — заявил глава Минстроя.

По словам Старовойта, в стране уже меняется законодательство и правила дорожного движения для беспилотного транспорта.

Беспилотный транспорт в России активно развивается. В начале апреля, например, запустили движение автоматически управляемых грузовиков по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). В июне 2023 года движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств было запущено на автомобильной дороге М-11 «Нева», а в 2026-м планируется запустить его на М-12 «Восток».