Названы районы Москвы с резко подешевевшими съемными квартирами

Яндекс Аренда: Съемные квартиры резко подешевели в Чертаново и Лосиноостровском

С января по март 2025 года съемные квартиры сильнее всего подешевели в московских районах Чертаново Северное и Лосиноостровский — в среднем на 20,2 процента, до 65,1 тысячи рублей и 56,9 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводят аналитики сервиса Яндекс Аренда в своем исследовании, пишет «Газета.ru».

Медианная стоимость аренды жилья также ощутимо сократилась в Раменках (минус 17,5 процента, до 152,9 тысячи рублей), Тропарево-Никулино (минус 16,7 процента, до 87,1 тысячи рублей) и в районе Вешняки (минус 15,6 процента, до 51,3 тысячи рублей).

В Южном Тушино ставки снизились на 15,5 процента (до 60 тысяч рублей), а в Зябликово — на 15,4 процента (до 59,4 тысячи рублей), в Бирюлево Восточном — на 15,2 процента (до 57,5 тысячи рублей), в Ново-Переделкино — на 14,9 процента (до 65,7 тысячи рублей). Аналогичная динамика наблюдалась в Бирюлево Западном (минус 14,9 процента, до 51,1 тысячи рублей).

Столь резкое снижение цен специалисты объясняют ростом предложения и сезонным затишьем спроса.

При этом посуточная аренда жилья на лето в России уже заметно подорожала. Показатель вырос на 14 процентов по сравнению с прошлым годом, в среднем до 5,5 тысячи рублей за ночь.