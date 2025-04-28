Пассажиров туристического поезда на Кавказе встретили пирогами и молитвами

Первый в 2025 году рейс поезда «Жемчужина Кавказа» прибыл в Северную Осетию

Первый в 2025 году рейс туристического поезда «Жемчужина Кавказа» прибыл в Северную Осетию. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

На вокзале Владикавказа пассажиров встретили тремя пирогами, осетинскими танцами и молитвой о благополучии. Кроме того, там прошла ярмарка народных промыслов, где путешественники могли купить сувениры.

По словам Меняйло, туристам покажут лучшие места региона: Кадаргаванский каньон, древнюю Дзивгисскую крепость, Аланский Свято-Успенский мужской монастырь и Даргавский некрополь.

Помимо Северной Осетии, за семь дней «Жемчужина Кавказа» объедет Адыгею, Чечню, Дагестан и Нальчик в Кабардино-Балкарии. Курсировать поезд будет до сентября.

Ранее во время раскопок в Чечне археологи обнаружили редчайшие древние артефакты. Они проливают свет на богатство и культуру средневекового аланского общества.