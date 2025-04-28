Патрушев: Возрождение идей гитлеровского фашизма должно уголовно наказываться

Возрождение идей гитлеровского фашизма в настоящее время заслуживает международного порицания и должно уголовно наказываться. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев, чьи слова передает ТАСС.

«Считаю, что международного порицания и уголовного наказания сегодня заслуживают все, кто в настоящее время возрождают идеи гитлеровского фашизма», — сказал он.

Патрушев также подчеркнул недопустимость умаления героического подвига СССР в Великой Отечественной войне и назвал сохранение исторической памяти о ней залогом мирного будущего для страны и всего мира.

Ранее Патрушев заявил, что Москва ответит Западу за попытки устроить морскую блокаду, которую продвигают Великобритания и страны Европейского союза.