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20:24, 28 апреля 2025Мир

Патрушев потребовал уголовного наказания для современных сторонников фашизма

Патрушев: Возрождение идей гитлеровского фашизма должно уголовно наказываться
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Возрождение идей гитлеровского фашизма в настоящее время заслуживает международного порицания и должно уголовно наказываться. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев, чьи слова передает ТАСС.

«Считаю, что международного порицания и уголовного наказания сегодня заслуживают все, кто в настоящее время возрождают идеи гитлеровского фашизма», — сказал он.

Патрушев также подчеркнул недопустимость умаления героического подвига СССР в Великой Отечественной войне и назвал сохранение исторической памяти о ней залогом мирного будущего для страны и всего мира.

Ранее Патрушев заявил, что Москва ответит Западу за попытки устроить морскую блокаду, которую продвигают Великобритания и страны Европейского союза.

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