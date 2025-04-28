Кандидат в президенты Польши Мацяк рассказал, что восхищается Путиным

Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк рассказал, что восхищается российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Он ответил другому кандидату Мареку Якубяку, который спросил, восхищается ли он Путиным.

«Никто из нас здесь в Польше не справился бы с тем, чтобы выдержать такое давление. Это свидетельствует о том, что он является очень хорошим политиком», — подчеркнул Мацяк.

Ранее отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол заявил, что они с сыном восхищаются президентом России Владимиром Путиным и считают его «примером сильного лидера». По его словам, российский лидер говорит логичные вещи и было бы глупо не восхищаться им.