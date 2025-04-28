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05:00, 28 апреля 2025Из жизни

Порнозвезда отказалась делать одну вещь даже за 50 тысяч долларов

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @bonnie_blue_xox

Порнозвезда Бонни Блю, переспавшая с тысячей человек за 12 часов, рассказала о необычном предложении от поклонника. Об этом сообщает издание Ok.

«Кто-то хотел получить баночку с моими "пуками"», — заявила Бонни Блю в подкасте Stiff Socks. Ведущие подкаста не сразу ее поняли, поэтому пришлось уточнить, что речь идет об испускании газов. Называть этот процесс более грубыми словами порнозвезде запрещали родители.

Поклонник обещал Бонни Блю 50 тысяч долларов (более четырех миллионов рублей) за банку и получил отказ. По ее словам, она девочка, поэтому такие предложения ей неинтересны. «Я не пукаю, я не какаю и не делаю ничего такого», — объяснила она.

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Ранее Бонни Блю заявила, что самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей. «Видимо, чем больше у тебя денег, тем более странным ты можешь быть», — предположила она.

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