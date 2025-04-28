Пострадавшая при ударе ВСУ россиянка сама добралась до больницы с минно-взрывной травмой

Белгородский губернатор Гладков: При атаке FPV-дрона на Нежеголь ранена женщина

В Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) получила ранение женщина. Она с минно-взрывной травмой самостоятельно добралась до больницы, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавшая с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ей всю необходимую помощь», — сообщил губернатор, уточнив, что попытка атаки ВСУ была предпринята с помощью FPV-дрона.

Утром 28 апреля ВСУ также атаковали Нижегородскую и Ленинградскую области. Там сбили четыре беспилотника, о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В ночь на 28 апреля, по данным Минобороны, над российскими регионами сбили 115 беспилотников ВСУ. Под удар попали Брянская, Белгородская и Курская области, а также Крым и Черное море.