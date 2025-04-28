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09:39, 28 апреля 2025Россия

Украина продолжила попытки атак регионов России

МО: Силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Новгородской и Ленинградской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки атаковать территории России с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили летательные аппараты над Нижегородской и Ленинградской областями. Попытки атак были предприняты ВСУ в период с 7:30 до 8:30 по московскому времени.

Как уточняется, два беспилотника сбили над Новгородской областью, еще два — над Ленинградской областью. Других данных о ситуации не приводится.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что над Киришским и Волховским районами сбили беспилотники. По его данным, разрушений не зафиксировали, никто не пострадал. В Санкт-Петербурге на фоне атаки беспилотников приостанавливал работу аэропорт Пулково.

В ночь на 28 апреля, по данным Минобороны, над российскими регионами сбили 115 беспилотников ВСУ. Под удар попали Брянская, Белгородская и Курская области и Крым, дроны также сбили над Черным морем.

ЖЗЛ
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