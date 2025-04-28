Появились кадры совместной боевой подготовки российских и северокорейских бойцов

Минобороны показало кадры совместной боевой подготовки бойцов РФ и КНДР

Минобороны показало видео совместной боевой подготовки бойцов России и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Видео опубликовал Telegram-канал агентства ТАСС.

На кадрах видны моменты совместных тренировок, где бойцы стреляли, использовали тактические маневры. В один момент показываются имитации взрывов возле военнослужащих.

Президент Владимир Путин поблагодарил корейских солдат, отметив, что они действовали в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также подтвердил участие военных в операции на территории России и назвал это священной миссией для укрепления дружбы с Москвой.