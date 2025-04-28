При обрушении моста в российском регионе пострадал человек

На Сахалине при обрушении моста в Анивском районе пострадал человек

В Анивском районе Сахалина обрушился мост через реку Вахрушевку, один человек пострадал. Об этом сообщили в администрации района, передает ТАСС.

«Обвалился один из пролетов моста, когда по нему проезжал экскаватор. Пострадал водитель», — сообщили в администрации.

Там добавили, что пострадавшего при обрушении моста госпитализировали. Данных о том, в каком состоянии он находится, власти не привели. Прокуратура Сахалинской области после случившегося начала проверку.

Ранее в Приморском крае рухнул мост через реку Большая Уссурка. Власти запретили жителям пересекать мост и ввели режим повышенной готовности в границах населенного пункта.