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10:28, 28 апреля 2025Россия

При обрушении моста в российском регионе пострадал человек

На Сахалине при обрушении моста в Анивском районе пострадал человек
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Анивском районе Сахалина обрушился мост через реку Вахрушевку, один человек пострадал. Об этом сообщили в администрации района, передает ТАСС.

«Обвалился один из пролетов моста, когда по нему проезжал экскаватор. Пострадал водитель», — сообщили в администрации.

Там добавили, что пострадавшего при обрушении моста госпитализировали. Данных о том, в каком состоянии он находится, власти не привели. Прокуратура Сахалинской области после случившегося начала проверку.

Ранее в Приморском крае рухнул мост через реку Большая Уссурка. Власти запретили жителям пересекать мост и ввели режим повышенной готовности в границах населенного пункта.

ЖЗЛ
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