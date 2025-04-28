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09:56, 28 апреля 2025Россия

Путин заявил о конце провокации украинских властей в Курской области

Путин: Преступной провокации украинских властей в Курской области положен конец
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Российский президент Владимир Путин заявил, что провокации властей Украины в Курской области положен конец. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства России.

Глава государства напомнил, что 26 апреля Российская армия завершила разгром группировки украинских военных, вторгшихся на российскую территорию.

«Тем самым положен конец преступной провокации украинских властей, предпринявших попытку захвата части территории Российской Федерации», — указано в заявлении.

Также Путин поблагодарил подразделения армии Северной Кореи, которые участвовали в боях по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины, и отдельно председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в приграничье.

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