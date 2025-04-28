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14:51, 28 апреля 2025Наука и техника

Раскрыт неожиданный механизм борьбы с алкогольной зависимостью

JCI Insight: Апремиласт, созданный для лечения псориаза, снижает тягу к алкоголю
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jacobs Stock Photography Ltd / Getty Images

Ученые обнаружили, что препарат апремиласт, ранее одобренный для лечения псориаза, также может снижать тягу к алкоголю и облегчать боль у животных. Результаты исследования опубликованы в журнале JCI Insight.

Апремиласт, ингибирующий фермент фосфодиэстеразу-4 (PDE4), был протестирован на крысах, специально отобранных за их повышенную тягу к алкоголю — такие животные активно выбирают спиртное вместо воды и демонстрируют поведенческие признаки зависимости, аналогичные человеческим. Эксперименты показали, что препарат снижал потребление алкоголя и облегчал механическую аллодинию — повышенную чувствительность к боли, которая часто развивается на фоне злоупотребления алкоголем.

Исследования показали, что апремиласт усиливает тормозную активность нейронов в центральной части миндалины — области мозга, связанной с регулированием эмоций, боли и зависимого поведения. При этом эффект оказался более выраженным у некоторых генетических линий животных и зависел от пола.

Авторы подчеркивают, что хроническое употребление алкоголя увеличивало экспрессию генов PDE4A и PDE4B в мозге, что может объяснять эффективность апремиласта в борьбе с зависимостью и сопутствующей болью.

Хотя пока тестирование проведено только на животных, исследователи считают, что их данные открывают новые возможности для разработки комплексного лечения алкогольной зависимости и хронических болевых состояний у людей.

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