Раскрыта причина столкновения военного вертолета и самолета в Вашингтоне

NYT: Пилот столкнувшегося с самолетом Black Hawk проигнорировал слова диспетчера

Пилот вертолета Black Hawk сухопутных войск США, столкнувшийся 29 января с пассажирским самолетом в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана, проигнорировал предупреждения диспетчера о необходимости снизить высоту. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на документы из официального расследования.

По данным издания, к столкновению, произошедшему 29 января, привели сразу несколько факторов. В вечер трагедии в диспетчерском центре аэропорта было недостаточно сотрудников, поэтому наблюдением за движением самолета и вертолета Black Hawk занимался один человек. Уточняется, что экипаж вертолета запросил у диспетчера переход на визуальный контроль, предполагающий ориентацию в пространстве в ручном режиме без прямых обязательных указаний от службы управления. Однако экипаж не смог самостоятельно обеспечить должное дистанцирование от самолета с помощью визуального контроля.

«Экипаж вертолета, похоже, допустил не одну ошибку. Black Hawk не только летел слишком высоко, но и в последние секунды перед крушением его пилот [капитан Ребекка Лобах, выполнявшая тренировочный полет] не выполнил указание второго пилота, армейского летного инструктора, изменить курс», — говорится в материале.

Кроме того, еще одной проблемой в тот вечер стала плохая связь с диспетчером, поскольку оборудование радиосвязи на вертолете 29 января не работало должным образом и часть поступавшей голосовой информации пропадала.

Столкновение произошло 29 января около 21:00 по местному времени. На борту гражданского Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines было 64 человека, в том числе четверо членов экипажа. В боевом вертолете Black Hawk находилось трое военнослужащих. Самолет после столкновения упал в реку Потомак.