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18:06, 28 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыто число жертв ВСУ в Курской области

СК: 191 житель Курской области погиб в результате вторжения ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Курской области погиб 191 житель в результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления Следственного комитета (СК) России Сергей Сухоставец, передает РИА Новости.

По его словам, с 6 августа 2024 года, когда украинские войска незаконно пересекли российскую границу, получили ранения 372 человека, в их числе 17 несовершеннолетних. Военные следователи признали потерпевшими по возбужденным уголовным делам 50 тысяч человек, все они допрошены.

Были повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, школы, жилые дома и транспортные средства.

Офицеры спецназа, пограничники ФСБ и военнослужащие Росгвардии проявили себя наилучшим образом во время операции по освобождению Курской области от украинских формирований, заявил президент России Владимир Путин.

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