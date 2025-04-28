Путин отметил вклад офицеров ФСБ и Росгвардии в освобождение Курской области

Путин: Офицеры ФСБ и Росгвардии проявили себя в освобождении Курской области

Начало событий в новости Путин заявил о мужестве жителей Курской области

Офицеры спецназа, пограничники ФСБ и военнослужащие Росгвардии проявили себя наилучшим образом во время операции по освобождению Курской области от украинских формирований. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, силовики внесли особый вклад в выполнение боевых задач, добавив, что «всех не назовешь».

Глава государства заявил, что жители Курской области очень мужественно держались. Он дал поручение о ежемесячных выплатах в размере 65 тысяч рублей пострадавшим.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики.