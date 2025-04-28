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15:57, 28 апреля 2025Россия

Путин заявил о мужестве жителей Курской области

Президент России Путин: Жители Курской области мужественно держались
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Жители Курской области очень мужественно держались. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Самое-то главное что? Граждане наши — вот это самое главное. Очень мужественно держались», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать 65 тысяч рублей пострадавшим жителям Курской области. Ежемесячную выплату, согласно поручению главы государства, будут получать те куряне, которые лишились жилых помещений и другого имущества в результате действий Вооруженных сил Украины.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики.

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