Президент России Путин: Жители Курской области мужественно держались

Жители Курской области очень мужественно держались. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Самое-то главное что? Граждане наши — вот это самое главное. Очень мужественно держались», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать 65 тысяч рублей пострадавшим жителям Курской области. Ежемесячную выплату, согласно поручению главы государства, будут получать те куряне, которые лишились жилых помещений и другого имущества в результате действий Вооруженных сил Украины.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики.