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10:48, 28 апреля 2025Россия

Разрубленную пополам в Москве Audi после наезда на человека и удара о столб сняли на видео

В сети появились кадры разрубленной пополам от удара о столб в Москве Audi
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры с места аварии, где автомобиль Audi после наезда на пешехода врезался в столб, который разрубил автомобиль пополам. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден автомобиль, который протаранил столб на тротуаре. Транспортное средство разрублено пополам и сильно повреждено. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

В результате ДТП, предварительно, пострадали два человека — пешеход и водитель иномарки. Их госпитализировали, данных о состоянии получивших травмы пока нет.

Авария на улице Правды на севере Москвы произошла в понедельник, 28 апреля. Воитель автомобиля выехал из-за угла на большой скорости, после чего сбил человека. Впоследствии иномарка ударилась о бордюр и влетела в столб. Audi, по словам очевидцев, летел по улице со скоростью около 100 километров в час.

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