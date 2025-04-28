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09:57, 28 апреля 2025Россия

Сбившую пешехода в Москве Audi после удара о столб разрубило на две части

В Москве Audi сбила пешехода и протаранила столб, машину разрубило на части
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

На севере Москвы автомобиль Audi сбил пешехода, а после влетел столб, который от удара разрубил транспортное средство пополам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, водитель автомобиля выехал из-за угла на большой скорости, после чего сбил человека. Впоследствии иномарка ударилась о бордюр и влетела в столб. Пострадал пешеход и водитель автомобиля, их госпитализировали.

В момент аварии по улице шли еще два пешехода, которые смогли спастись и не попасть под колеса автомобиля. Audi, по словам очевидцев, летел со скоростью около 100 километров в час.

Ранее в Нижегородской области три человека пострадали при наезде Lada на автобусную остановку. Пострадали три человека, двое из которых — дети.

ЖЗЛ
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