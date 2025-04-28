«Рособоронэкспорт» презентовал «танк-победитель» в Перу

«Рособоронэкспорт» презентовал танк Т-90МС «Прорыв» на выставке в Перу

«Рособоронэкспорт» провел публичную презентацию модернизированного танка Т-90МС в ходе выставки SITDEF PERU 2025 в Перу. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

В сообщении отметили, что танк прошел «огонь и воду» современных боевых действий. «Он доказал свою неуязвимость от всех видов существующих сегодня противотанковых вооружений и показал свои возможности по решению сложнейших задач на современном поле боя. Т-90МС — не просто "Прорыв". Он — Танк-Победитель, не оставляющий противнику ни единого шанса», — говорится в сообщении.

В «Рособоронэкспорте» подчеркнули, что Вооруженные силы Перу знакомы с «младшим братом» Т-90МС — в 1970-е годы Советский Союз поставил Лиме около 300 танков Т-55, которые все еще стоят на вооружении.

В феврале представитель «Уралвагонзавода» Александр Тарантин рассказал, что модернизированный Т-90МС получил многоуровневую защиту с антидроновым «Манежем». Также потенциальным заказчикам доступен комплекс активной защиты «Арена-Э».