Россиян предупредили о пишущих от лица банков в Telegram мошенниках

МВД: Мошенники похищают деньги, предлагая акции от банков в Telegram

Мошенники отправляют россиянам фишинговые ссылки от лица крупных компаний, предлагая поучаствовать в акциях. Об уловке с похищением денег злоумышленниками предупредило МВД в разговоре с ТАСС.

Сообщается, что злоумышленники предлагают жертве подписаться на Telegram-канал, в оформлении которого используются элементы брендинга известной фирм, в частности, банков. В канале мошенники пишут об акции, позволяющей получать кэшбек за покупки размером от 50 до 70 процентов от ее стоимости.

В ведомстве предупредили, что ссылка, которую оставляют аферисты, ведет на фишинговый сайт. Если пользователь вводит на нем пароли или коды из смс, то они оказываются у мошенников. В МВД добавили, что таким же образом мошенники могут украсть данные банковских карт жертвы и похитить ее деньги.

Специалисты призвали россиян не переходить по сомнительным ссылкам и искать информацию об акциях только в официальных источниках компаний.

Ранее руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин перечислил способы защитить смартфон от мошенников. В частности, он призвал россиян регулярно обновлять приложения.