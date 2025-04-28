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11:14, 28 апреля 2025Экономика

Россиянам предсказали подорожание стройматериалов

Профессор Кулаков: Основные стройматериалы подорожают в пределах 15-20 %
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В мае россиян ждет рост цен на строительные материалы в пределах 15-20 процентов. Такой прогноз сделал президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. Его процитировал «Лайф».

Особенно сильный рост цен ожидается на европейские отделочные материалы. Скажутся колебания курсов мировых валют, а также логистические издержки. Не исключено, что с началом сезона эти строительные материалы подорожают на 20-25 процентов. Кроме того, в пределах 15 процентов вырастут цены на бетон и на 12-16 процентов — металлопрокат.

Также ожидается скачок цен на такие изоляционные материалы, как минеральная вата и пенопласт. Стоимость кирпича, газобетона и древесины поднимется на семь-восемь процентов.

«Общее снижение деловой активности в строительной отрасли не дает оснований говорить о каком-то резком и непредсказуемом росте цен на стройматериалы», — подытожил Кулаков.

Ранее появился прогноз о подорожании стройматериалов и садового инвентаря. Кроме того, эксперты ожидают падения потребления цемента в РФ в течение ближайших нескольких лет. Самого резкого спада ждут в 2025 году.

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