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14:24, 28 апреля 2025Силовые структуры

Россиянина отправили в колонию за экстремистские посты в Telegram

ФСБ: В Челябинске мужчину осудили на 3,5 года за экстремистские посты в Telegram
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Челябинской области суд приговорил к 3,5 года колонии местного жителя за экстремистские посты в Telegram. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей») и части 3 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в 150 тысяч рублей.

По данным ведомства, в ноябре 2024 года мужчина, придерживаясь радикальных взглядов, публиковал в Telegram экстремистские материалы. Кроме того, он предложил сотруднику органов безопасности за деньги фальсифицировать полученные доказательства его незаконной деятельности, чтобы избежать уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что в Челябинской области жителя обвинили в государственной измене за финансирование украинской организации.

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