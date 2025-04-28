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14:51, 28 апреля 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за стрельбу в сожительницу

В Казани задержали местного жителя за стрельбу в сожительницу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Казани задержали местного жителя за стрельбу в сожительницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Еду в Татарстан».

По данным канала, сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего мужчину, который ранил в ногу свою 32-летнюю сожительницу. Происшествие случилось в квартире на улице Достоевского.

Полицейские задержали подозреваемого и обнаружили у него предмет, похожий на оружие. Экспертиза показала, что это боевой пистолет, переделанный из сигнального.

В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ранившего пятерых покупателей во время резни в магазине россиянина отправят на лечение.

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