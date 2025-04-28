Россиянина задержали за стрельбу в сожительницу

В Казани задержали местного жителя за стрельбу в сожительницу

В Казани задержали местного жителя за стрельбу в сожительницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Еду в Татарстан».

По данным канала, сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего мужчину, который ранил в ногу свою 32-летнюю сожительницу. Происшествие случилось в квартире на улице Достоевского.

Полицейские задержали подозреваемого и обнаружили у него предмет, похожий на оружие. Экспертиза показала, что это боевой пистолет, переделанный из сигнального.

В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ранившего пятерых покупателей во время резни в магазине россиянина отправят на лечение.