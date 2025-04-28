Лебедев: Российские войска поразили цех ВСУ по сборке дронов в Черкассах

Российские войска поразили цех Вооруженных сил Украины (ВСУ) по сборке дронов в Черкассах. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, также под огонь попал склад, в котором хранились беспилотники. Он добавил, что на месте удара «горит все».

Ранее заявлялось, что на фоне активного наступления российских войск по всей линии фронта солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что для Киева начался самый мрачный момент конфликта. Военные под Очеретино, Дзержинском и Калиново рассказали, что украинские войска скоро оставят занимаемые ими позиции и будут отступать.

До этого российские войска атаковали скопления техники ВСУ в Сумской области. Лебедев добавил, что удары также были нанесены по военным объектам, складам и пунктам временной дислокации украинских войск.

