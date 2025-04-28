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17:57, 28 апреля 2025Моя страна

Российские врачи спасли зрение студенту из Африки

Врачи из Екатеринбурга спасли зрение студенту из Африки
Мария Винар

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Екатеринбурге врачи спасли зрение африканскому студенту из Кот-д'Ивуар. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Заведующая офтальмологическим отделением ЦГКБ № 6 Лидия Филатьева рассказала, что первокурсник Кадер Диаби пожаловался медикам на постоянные боли, двоение в глазах и ухудшение зрения. По ее словам, он плохо ориентировался в пространстве, а также не мог читать и писать. Кроме того, у него наблюдался отек, диффузный токсический зоб и тиреотоксикоз. Специалисты назвали этот случай уникальным из-за возраста пациента.

Так, во время обследования врачи провели МРТ глаз. На его основании пациенту назначили пульсотерапию и медикаментозное лечение, которое включало прием антибиотиков, антисептика и капли. В результате проведенного лечения у студента прекратилось двоение в глазах и боли, а также улучшилось зрение. «Я очень-очень-очень всем благодарен, доволен и счастлив, что мне помогли вновь себя чувствовать комфортно и подарили возможность продолжить обучение. А еще мне удалось подтянуть знание русского языка», — поделился молодой человек своими впечатлениями от лечения.

Ранее сообщалось, что врач из Калининграда Марина Утяганова получила престижную премию «Лучший диетолог-нутрициолог — 2025».

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