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14:56, 28 апреля 2025Силовые структуры

Российский пенсионер до смерти забил супругу трубой из ревности и покончил с собой

В Ставрополье пенсионер избил до смерти жену трубой, а потом свел счеты с жизнью
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Ставрополье 70-летний пенсионер до смерти забил 79-летнюю супругу металлической трубой, а потом покончил с собой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в своем Telegram-канале.

По словам источника, это произошло в квартире дома, расположенного на Фабричной улице в селе Красное. Там мужчина приревновал жену и ударил ее металлической трубой по голове. От полученных травм она не выжила. После этого он покончил с собой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Карелии осудили мужчину за похищение и расправу над бывшей женой.

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