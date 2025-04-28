Российский пенсионер до смерти забил супругу трубой из ревности и покончил с собой

В Ставрополье пенсионер избил до смерти жену трубой, а потом свел счеты с жизнью

В Ставрополье 70-летний пенсионер до смерти забил 79-летнюю супругу металлической трубой, а потом покончил с собой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в своем Telegram-канале.

По словам источника, это произошло в квартире дома, расположенного на Фабричной улице в селе Красное. Там мужчина приревновал жену и ударил ее металлической трубой по голове. От полученных травм она не выжила. После этого он покончил с собой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Карелии осудили мужчину за похищение и расправу над бывшей женой.