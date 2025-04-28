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12:18, 28 апреля 2025Мир

Рубио и Уиткофф отказались от встречи с украинцами по одной причине

NYT: Рубио и Уиткофф отказались от переговоров с украинцами после их возражений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Julien de Rosa / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф отказались от переговоров с украинцами в Лондоне на прошлой неделе после их возражений по поводу основных элементов урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«И Уиткофф, и Рубио планировали принять участие в серии переговоров с украинскими официальными лицами в Лондоне на прошлой неделе, но отменили их после того, как помощники [украинского лидера Владимира] Зеленского выступили против основных элементов предложения по урегулированию, которое два американца представили украинским переговорщикам в Париже 17 апреля», — говорится в материале.

При этом отмечается, что другие американские чиновники присутствовали на встрече в британской столице.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что госсекретарь Марко Рубио своевременно информирует Москву о ходе диалога с Украиной и европейскими странами. Примером такого сотрудничества стали переговоры представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины, прошедшие в Париже 17 апреля. Министр отметил, что Рубио проинформировал его об итогах встречи в тот же день.

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