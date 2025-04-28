Синоптик рассказала о московском месяце-баламуте

Синоптик Позднякова: Апрель в Москве ведет себя как месяц-баламут

Апрель 2025 года в Москве и Подмосковье ведет себя как месяц-баламут, сообщила у себя в Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«То снегом забросает, то огорошит количеством рекордов максимальной температуры, а затем дал волю заморозкам», — прокомментировала синоптик.

По словам синоптика, месяц, начавшийся дождями, также завершится большим количеством осадков. За вторник и среду, 29 и 30 апреля, их может выпасть около четверти месячной нормы. Синоптик добавила, что холодная погода негативно скажется на состоянии цветущих садов — «даже листья каштанов прихватил мороз».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 29 апреля до 2 мая потепления в Москве не ожидается. Воздух будет холоднее климатической нормы на три градуса.