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19:48, 28 апреля 2025Россия

Сохранение участия военных из КНДР в боях под Курском в тайне объяснили

Военкор Стешин: Участие КНДР в боях под Курском удалось сохранить в тайне
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Участие бойцов из Корейской народной демократической республики (КНДР, Северная Корея) в боях под Курском удалось держать в секрете благодаря тому, что у северокорейцев нет привычки выкладывать информацию о себе в социальные сети. Сохранение тайны объяснил российский военный корреспондент Дмитрий Стешин, его слова приводит KP.RU.

По словам военкора, у Украины были подозрения об участии КНДР в курской операции, однако доказать его с помощью фактов Киев не мог, так как присутствие иностранцев удалось сохранить в тайне.

«Нет у них (северокорейцев) "культуры Тик-Тока", не обзавелись, не привыкли каждый чих выкладывать в интернет (...) Пришлось [Украине] для создания [фейкового] контента привлекать тамошних производителей корейской морковки. Не помогло, провокаторов уличили моментально», — порассуждал Стешин.

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ЖЗЛ
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