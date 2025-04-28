Сохранение участия военных из КНДР в боях под Курском в тайне объяснили

Военкор Стешин: Участие КНДР в боях под Курском удалось сохранить в тайне

Участие бойцов из Корейской народной демократической республики (КНДР, Северная Корея) в боях под Курском удалось держать в секрете благодаря тому, что у северокорейцев нет привычки выкладывать информацию о себе в социальные сети. Сохранение тайны объяснил российский военный корреспондент Дмитрий Стешин, его слова приводит KP.RU.

По словам военкора, у Украины были подозрения об участии КНДР в курской операции, однако доказать его с помощью фактов Киев не мог, так как присутствие иностранцев удалось сохранить в тайне.

«Нет у них (северокорейцев) "культуры Тик-Тока", не обзавелись, не привыкли каждый чих выкладывать в интернет (...) Пришлось [Украине] для создания [фейкового] контента привлекать тамошних производителей корейской морковки. Не помогло, провокаторов уличили моментально», — порассуждал Стешин.

Ранее участники спецоперации назвали поразившую и пугающую черту в действиях бойцов из Северной Кореи.

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Он напомнил, что 26 апреля Российская армия завершила боевые действия под Курском.