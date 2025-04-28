Состоящий 75 лет в браке ветеран дал совет молодому поколению

Состоящий 75 лет в браке ветеран Симон посоветовал молодежи не думать о возрасте

Американский ветеран Второй мировой войны Энтони Симон, который состоит в браке уже 75 лет, дал совет молодому поколению. Его слова приводит издание La Nacion.

Недавно Симону исполнился 101 год, а его жене сейчас 96 лет. Супруги до сих пор регулярно признаются друг другу в любви. «Я никогда по-настоящему не думал о возрасте. Вот что я пытаюсь сказать молодежи: не думайте о возрасте. Просто живите жизнь так, как она есть», ─ заявил ветеран.

Бывший военнослужащий добавил, что считает брак своим главным достижением. По словам ветерана, женитьба изменила его жизнь в лучшую сторону. Сейчас у супругов имеются серьезные проблемы со здоровьем, поэтому жена американца Мэри Энн много времени проводит в кровати. По словам Симона, он будет любить супругу до самой смерти, а она тем временем выразила надежду на то, что их брак продлится еще какое-то время.

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