Стилист Лисовец раскрыл способы носить вечно модный принт в одежде

Стилист Лисовец посоветовал носить леопардовый принт с клеткой или горохом

Стилист Владислав Лисовец раскрыл способы носить не выходящий из моды леопардовый принт в одежде. Соответствующий комментарий публикует радиостанция «Говорит Москва».

Так, эксперт посоветовал сочетать вечно модный тренд с клеткой, горохом или с полоской. Он пояснил, что такой прием сделает образ стильным и невызывающим. «Леопард всегда в моде у женщин. Это такой принт, который всегда немного бодрит весь образ и делает его заметным. Другое дело, что с ним, конечно, нельзя перебарщивать», — уточнил он.

Специалист порекомендовал иметь в гардеробе ремни, сумки или обувь с леопардовым принтом. Кроме того, он обратил внимание на мини-юбки, леггинсы и леопардовые колготки. «Это всегда круто выглядит. Другое дело, что здесь главное — выглядеть не как женщина легкого поведения, а как именно стильная. Поэтому нужно быть с ним аккуратным, чтобы не переборщить», — подытожил он.

Ранее в апреле Лисовец оценил следующих бьюти-трендам девушек фразой «все с заторможенным лицом». Основатель собственной школы стиля заявил, что в соцсетях в настоящее время не превалирует мода на естественность.